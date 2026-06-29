Четвертый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Джош Хокит пообещал закончить звездную карьеру Алекса Перейры в промоушене, заявив об этом в своих соцсетях.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Алекс Перейра — сломленный человек. Представьте, насколько сломленным он станет после того, как я его побью. Он начинал как алкоголик и закончит как алкоголик»

Оба бойца в последний раз дрались 15 июня на турнире в Белом доме. Джош Хокит одержал победу нокаутом во втором раунде над Дерриком Льюисом. Сейчас в его активе 10 выигрышей и ни единого поражения в ММА.

Перейра в со-главном событии вечера неудачно дебютировал в тяжелом весе в поединке с Сирилом Ганом. Алекс уступил техническим нокаутом и не смог завоевать временный титул.