Звездные бойцы UFC Алекс Перейра и Том Аспиналл выразили недовольство работой рефери Херба Дина на прошедшем турнире UFC в Баку, обслуживавшего поединок в среднем весе с участием Шары Буллета и Мишеля Перейры.

Алекс Перейра globallookpress.com

«В ММА больше нет правил, теперь есть лишь рекомендации», — прокомментировал в соцсетях действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Алекс Перейра и вовсе назвал Херба Дина трусом. Причиной такой реакции стал спорный эпизод в первом раунде, когда Шара Буллет, находясь лежа на спине в партере, хватал соперника за волосы и наносил удары по затылку.

Ранее Перейра негативно высказался о Дине из-за своего поражения Сирилу Гану на турнире в Белом доме. По мнению Алекса, он позволил его сопернику наносить запрещенные удары, что привело к проигрышу нокаутом.