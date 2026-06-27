Грузинский боец Мераб Двалишвили сообщил, что UFC не будет вводить временный титул в легчайшем весе из-за травмы действующего обладателя пояса Петра Яна.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«В UFC нам сказали, что временного пояса нет и других боев не предвидится. Я заслуживаю боя с Петром Яном, и мне придется ждать его. Меня это устраивает. Надеюсь, Петр скоро восстановится, и мы сразимся. Если нет, то я хочу драться с ним, вне зависимости от того, когда он вернется. Сейчас он лучший в моей весовой категории, и я хочу драться с лучшими, потому что всех остальных я уже победил. Петр Ян — настоящий вызов для меня, особенно учитывая, что у нас с ним счет 1:1. Уверен, все будут в восторге от нашей трилогии»

Напомним, что в декабре прошлого года Двалишвили разгромно проиграл по очкам Яну в реванше, лишившись пояса UFC в легчайшем весе.