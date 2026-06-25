Легендарный ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что находится в лучшей форме в карьере перед реваншем с Максом Холлоуэем.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Я смотрю на то, как я отдыхал. В то время как я смотрю на других бойцов, в том числе на своего соперника Макса Холлоуэя, и чувствую себя гораздо более свежим, чем они. Я хорошо отдохнул. Я в расцвете. Я только начинаю расцветать. Вот с каким настроем я вернулся»

Реванш Макгрегора против Холлоуэя состоится на турнире UFC 329 11 июля в рамках главного события вечера в полусредней весовой категории.

Их первый поединок прошел в 2013 году в полулегком дивизионе. Тогда Конор одержал победу единогласным решением судей в трехраундовом противостоянии.