Топовый бразильский средневес UFC Кайо Борральо считает, что Рейнье Де Риддер был в очень плохой форме в их очном поединке на UFC 326.

Кайо Борральо globallookpress.com

«На мой взгляд, Рейнье не выглядел так, будто ему действительно хотелось сегодня драться. Сегодня он был сам не свой. На самом деле, он чувствовал мою энергию в течение всей недели.

Когда я сказал ему несколько слов на пресс-конференции, он ничего не ответил. Я думаю, Де Риддер не хотел драться со мной еще задолго до боя. Но он держался молодцом. Де Риддер принял бой, как мужчина, и я уважаю его за это»

Де Риддер проиграл Борральо в со-главном бою UFC 326 единогласным решением. Таким образом, бразилец закрыл свое единственное поражение в лиге за 9 поединков.