Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи объяснила, по какой причине ее возвращение в промоушен невозможно и почему недавно анонсированный поединок с Джиной Карано пройдет в рамках лиги MVP.

Ронда Роузи globallookpress.com

«Как бы это сказать? Они не хотели создавать прецедент, выплачивая мне гарантированную сумму, которую я заслуживаю, потому что, как только я подниму волну, она захлестнет всех.

UFC только что заключил сделку с Paramount на 7,7 миллиардов долларов, так что в их интересах не устраивать самые зрелищные бои, а потратить как можно меньше денег, чтобы сохранить прибыль.

Теперь Дана Уайт обязан максимизировать прибыль акционеров. После этой сделки многое уже не в компетенции Даны, к сожалению», — высказалась американка.