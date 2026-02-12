Именитый американский ветеран смешанных единоборств Нейт Диас, в прошлом претендент на титул UFC в легком весе, сообщил, что хочет вернуть себе пояс BMF.

Нейт Диас globallookpress.com

«Давайте не будем делать вид, будто я не создал целое подразделение, которое принесло пользу всем этим парням, утверждающим, что они лучшие. Я дал им возможность и привлек внимание к самым крутым боям.

У меня есть незаконченные дела, и я планирую как можно скорее забрать то, что принадлежит мне. Я первый, кто создал это подразделение, самое крутое из всех. Скоро увидимся. Я иду за поясом BMF»

На UFC 326 8 марта в главном событии вечера титул BMF оспорят Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра.