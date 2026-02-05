Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев обратился в Международую боксерскую федерацию с запросом о быстром реванше с Джошем Келли.

Бахрам Муртазалиев (справа) globallookpress.com

Их поединок проходил в минувшие выходные. Встреча продлилась все 12 раундов, а за то время боксеры по разу отправили друг друга в нокдаун. Итогом противостояния стала победа Джоша Келли решением большинства.

Бахрам Муртазалиев лишился чемпионского пояса и потерпел первое поражение в карьере за 24 поединка. При этом россиянин в своем обращении к IBF заявил о судейском ограблении.

По мнению Бахрама, рефери Стив Грэй ошибочно выставил счет 10-10 в последнем раунде, что в итоге стоило ему ничейного результата и сохранения за собой титула.