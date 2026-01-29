UFC объявил о расторжении контракта с бывшим чемпионом Bellator в легчайшей весовой категории Патчи Миксом. Американский боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира весной прошлого года.

Патчи Микс globallookpress.com

Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от представителя топ-10 Марио Баутисты. Следующий поединок Микс провел против дебютанта, перешедшего из KSW.

Бой Патчи и польского бойца Якуба Виклача продлился все три раунда. В итоге Микс снова уступил, на этот раз раздельным решением судей. Свою карьеру американец продолжит в азиатском промоушене RIZIN.

6 марта он встретится в поединке с Кемой Акимото. Всего в активе Микса 20 выигранных поединков и 3 поражения в смешанных единоборствах.