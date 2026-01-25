В главном событии вечера турнира UFC 324 Джастин Гейджи одержал победу единогласным решением судей в пятираундовом поединке против Пэдди Пимблетта.

Джастин Гейджи globallookpress.com

На кону противостояния стоял временный титул промоушена в легком весе. Для Пимблетта это первое поражение в организации. Ранее британский боец шел на серии из семи побед подряд.

В поединке с Гейджи англичанин упал в нокдаун 3 раза 25 минут. Судьи оценили бой со счетом 48-47 и 49-46 (дважды) в пользу 37-летнего представителя США.

Следующим соперником Джастина станет обладатель основного титула в легком весе Илия Топурия, который в профессиональной карьере еще не ни разу никому не уступал.