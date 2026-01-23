Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо поделился планом на бой против Умара Нурмагомедова на UFC 324 в рамках легчайшего дивизиона.

Дейвисон Фигередо
Дейвисон Фигередо globallookpress.com

«Я вижу в этом бою стимул и вдохновение.  Мне просто хочется пойти туда и разгромить всех.  Я просто хочу выйти и доказать людям, вы совершили большую ошибку.

Умар отличный боец, он любит бороться.  Он наверняка захочет повалить меня.  Но я и сам занимаюсь борьбой.  Это то, что мне нравится делать.  Я думаю, что многое улучшил в своей игре.

План на игру заключается в том, чтобы не дать ему затормозить и просто прижать меня к сетке.  Я буду контратаковать, когда он пытается засушить бой.  Моя задача постоянно заставлять его активно работать», — добавил Фигередо.