Американский ветеран ММА Хорхе Масвидаль не видит у Александра Волкановски шансов на победу против Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи.

Хорхе Масвидаль
Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Честно говоря, я не думаю, что Волкановски победит кого-то из этих двух парней.  Мовсар будет бороться по-другому.  Я знаю, что Алекс потрясающе боролся с Исламом Махачевым.  Но у Мовсара другой темп.

Он не так техничен, как Ислам, но у него больше мотивации.  Я вижу, что и Мерфи сейчас одолеет Алекса.  Вряд ли Волкановски сможет контролировать этого парня в борьбе.  Я не думаю, что он сможет повалить его и удержать.

Лерон крупнее, выше, у него сумасшедший стиль ударов, взрывной, но при этом очень простой.  Он не совершает глупых поступков, которые могут навредить ему или подвергнуть его опасности», — высказался Масвидаль.