Американский ветеран ММА Хорхе Масвидаль не видит у Александра Волкановски шансов на победу против Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи.

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Честно говоря, я не думаю, что Волкановски победит кого-то из этих двух парней. Мовсар будет бороться по-другому. Я знаю, что Алекс потрясающе боролся с Исламом Махачевым. Но у Мовсара другой темп.

Он не так техничен, как Ислам, но у него больше мотивации. Я вижу, что и Мерфи сейчас одолеет Алекса. Вряд ли Волкановски сможет контролировать этого парня в борьбе. Я не думаю, что он сможет повалить его и удержать.

Лерон крупнее, выше, у него сумасшедший стиль ударов, взрывной, но при этом очень простой. Он не совершает глупых поступков, которые могут навредить ему или подвергнуть его опасности», — высказался Масвидаль.