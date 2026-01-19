Звездный американский боец-тяжеловес Деррик Льюис рассказал о препаратах, которые предоставили ему в UFC.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Не буду вас обманывать, сейчас я в лучшей форме за всю свою жизнь. В психологическом и физическом плане все сейчас отлично. Я в идеальной форме.UFC предоставила мне отличные пептиды, принимаю их каждый день и чувствую разницу»

Льюис занимает десятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. На грядущем 324-м номерном турнире, который пройдет 25 января, «Черный зверь» в рамках основного карда подерется с Вальдо Кортес-Акостой.

К этой встрече Деррик подошел на серии из двух побед подряд. В предыдущем поединке он нокаутировал в первом раунде Таллисона Тейшейру, до этого финишировал Родриго Насименто.