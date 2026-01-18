Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе и в тяжелой категории Александр Усик заявил, что в ближайшее время не собирается заканчивать карьеру.

Александр Усик globallookpress.com

«Если правильно питаешься, тренируешься, грамотно восстанавливаешься, то неважно, сколько тебе лет. В таком случае цифры ничего не решают. Мне 39 лет, но возраст всего лишь цифра»

Усик выиграл на профессиональном ринге 24 поединка и не потерпел ни единого поражения. В последний раз украинец выступал летом прошлого года. Тогда он нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше в пятом раунде и сохранил за собой статус абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Впоследствии Усика лишили титула WBO из-за отказа проводить незамедлительную защиту пояса против Фабио Уордли и передали его британцу.