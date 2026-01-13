Непобежденный британский боксер-тяжеловес Мозес Итаума снялся с поединка против Джермейна Франклина, запланированного на 25 января. В тренировочном процессе англичанин получил травму.

Мозес Итаума (слева) globallookpress.com

В связи с этим поединок против Франклина перенесен на 28 марта. Итаума в последний раз дрался с Диллианом Уайтом, бывшим временным чемпионом WBC и экс-претендентом на титул по данной версии, и победил его нокаутом уже в первом раунде.

Всего в активе Мозеса 13 выигранных поединков и ни единого поражения на профессиональном ринге. В 11-ти встречах он нокаутировал своих соперников.

На счету Франклина 24 победы и 2 поражения в карьере. Одно из них было по очкам от экс-чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа.