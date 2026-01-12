Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон объяснил, почему ему не интересен бой против соотечественника Бо Никала.

Бо Никал globallookpress.com

«Бо Никал трус. Он отказался от боя с Рафаэлем Дос Аньосом в UFC в прошлый раз, а в этот раз отказался от боя с Йоэлем Ромеро на RAF. У меня нет времени на лодырей. Он может встать в очередь, потому как есть длинный список людей, которые хотят соревноваться со мной. Я хочу надежных соперников, которые умеют вести себя профессионально. Я люблю RAF. Эта лига — будущее американской борьбы. Я хочу надежных оппонентов, и я знаю, что они появятся»

Накануне Бо Никал бросил вызов Ковингтону, предложив ему подраться на турнире UFC в Белом доме в рамках среднего дивизиона.