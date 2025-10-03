Топовый боец полутяжелого веса UFC Иржи Прохазка рассказал, как Карлос Олберг отказался от поединка с ним в Австралии.

Иржи Прохазка
«Мне действительно все равно, чего он хочет.  Я хочу прямо сейчас пройти через Халила и завоевать титул.  Это все, что я могу сказать.  У Олберга уже была возможность сразиться со мной, и я хотел поехать в Австралию, чтобы драться с ним, но он отказался.  Так что еще я могу сказать?  »

Прохазка также отметил, что не считает Карлос следующим претендентом на титул в весовой категории до 93 кг.  Напомним, что Олберг в минувшие выходные нокаутировал Доминика Рейеса.

Для Карлоса это уже девятая кряду победа в UFC.  Иржи в предыдущем бою финишировал Джамала Хилла.  В эти выходные чех на UFC 320 встретится с Халилом Раунтри.