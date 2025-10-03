Топовый боец полутяжелого веса UFC Иржи Прохазка рассказал, как Карлос Олберг отказался от поединка с ним в Австралии.

Иржи Прохазка globallookpress.com

«Мне действительно все равно, чего он хочет. Я хочу прямо сейчас пройти через Халила и завоевать титул. Это все, что я могу сказать. У Олберга уже была возможность сразиться со мной, и я хотел поехать в Австралию, чтобы драться с ним, но он отказался. Так что еще я могу сказать? »

Прохазка также отметил, что не считает Карлос следующим претендентом на титул в весовой категории до 93 кг. Напомним, что Олберг в минувшие выходные нокаутировал Доминика Рейеса.

Для Карлоса это уже девятая кряду победа в UFC. Иржи в предыдущем бою финишировал Джамала Хилла. В эти выходные чех на UFC 320 встретится с Халилом Раунтри.