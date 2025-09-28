В ночь с 27 на 28 сентября завершился турнир UFC в Австралии, в Перте.  И сразу 4 бойца по его окончании удостоились от промоушена бонуса в размере 50 тысяч долларов.

Джимми Крут (справа)
Джимми Крут (справа) globallookpress.com

Одним из них стал участник главного события вечера Карлос Олберг, третий номер полутяжелого дивизиона.  Уже в первом раунде он нокаутировал бывшего претендента на титул Доминика Рейеса.

В середине отрезка новозеландец донес до цели правый кросс, которым отправил оппонента на настил.  Далее Олберг добил Рейса в партере.  Также ярким финишем отметился австралийский полутяжеловес Джимми Крут.

В первом раунде он выиграл необычным болевым приемом на шею у Ивана Эрслана.  Еще два бойца, удостоившихся бонуса, Том Нолан и Брандо Перичич, выигравшие свои поединки досрочно.