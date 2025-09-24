Кормье объяснил, почему Макгрегор вернется к боям на UFC в Белом доме

Бывший боец ММА, ныне спортивный аналитик и комментаторверит в возвращениев UFC на турнире в Белом доме.

«Я верю, что на этот раз у него больше шансов, потому что прошло много времени, и я верю, что мероприятие в Белом доме для него — очень важное событие.

Но я думаю, что главная причина, по которой Конор Макгрегор может вернуться в спорт, заключается в том, что ему больше никто не верит и его популярность начинает угасать.

Неважно, сколько у тебя денег. Когда ты достигаешь такого уровня славы, как он, когда ты любишь внимание и восхищение, а потом все это начинает угасать, ты возвращаешься и делаешь то, что делал раньше.

Я считаю, что бой с Чендлером будет отличным поединком, потому что Майкл не будет бороться с ним. Так что да, я думаю, что Конор возвращается, но не потому, что хочет участвовать в соревнованиях.

Он возвращается, потому что теперь понимает, что люди больше не интересуются только Конором Макгрегором», — отметил в завершении Кормье.