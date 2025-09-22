Харрисон о реванше с Пеньей: Ей нужно одержать несколько побед

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весеназвала условие, при котором даст реванш

«Она раскрутила и продала первый бой. Пенья сделала то, что должна была сделать, и я уважаю ее за это. На самом деле я тоже получила удовольствие. Это были самые грязные разговоры и самое напряженное противостояние в моей жизни, и мне это понравилось.

Я повеселилась. Что касается реванша в последних четырех матчах у нее 2 победы и 2 поражения, а в последних шести — 3 победы и 3 поражения. Я думаю, ей нужно вернуться к началу и одержать несколько побед.

Есть еще целая дивизия молодых и голодных соперниц. Поживем, увидим. Я буду драться с тем, с кем UFC хотят, но в глубине души я не думаю, что мы с Пеньей снова встретимся», — добавила Харрисон.