Бой Косты и Шары Буллет в ноябре в Катаре на грани срыва

Экс-претендент на титул UFC в среднем весев соцсетях сообщил, что его поединок против российского бойцана грани срыва.

«UFC сказали мне: Пауло, скорее всего, Шара Буллет не сможет с тобой подраться»

Напомним, что поединок дагестанского бойца против Косты был назначен на 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе, в Катаре. Коста на текущий момент располагается на 13-й строчке в рейтинге среднего веса.

В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Романа Копылова. До этого дважды уступил по очкам Шону Стрикленду и Роберту Уиттакеру.

Шарабутдин в последнем бою одержал победу единогласным решением над представителем Канады Марком-Андре Баррио.