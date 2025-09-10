3-й периодАк Барс — АвтомобилистОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
    Все новости спорта

    Бой Косты и Шары Буллет в ноябре в Катаре на грани срыва

    Бои ММА UFC Сборная России Шон Стрикланд Роберт Уиттакер Шара Буллет Роман Копылов
    Экс-претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста в соцсетях сообщил, что его поединок против российского бойца Шарабутдина Магомедова на грани срыва.

    Шарабутдин Магомедов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шарабутдин Магомедов

    «UFC сказали мне: Пауло, скорее всего, Шара Буллет не сможет с тобой подраться»

    Напомним, что поединок дагестанского бойца против Косты был назначен на 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе, в Катаре. Коста на текущий момент располагается на 13-й строчке в рейтинге среднего веса.

    В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Романа Копылова. До этого дважды уступил по очкам Шону Стрикленду и Роберту Уиттакеру.

    Шарабутдин в последнем бою одержал победу единогласным решением над представителем Канады Марком-Андре Баррио.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры