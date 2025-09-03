ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Брэндон Ройвал подерется с Манелем Капом в декабре

    Бои ММА UFC Брэндон Ройвал Манель Кап Асу Алмабаев
    Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал проведет очередной поединок против Манеля Капа UFC Vegas 112 12 декабря.

    Брэндон Ройвал
    Брэндон Ройвал

    Изначально их бой должен был состояться 28 июня. Однако тогда Манель снялся с поединка из-за травмы руки. Его на коротком уведомлении согласился заменить Джош Ван.

    В итоге Ройвал потерпел поражение единогласным решением судей, после чего опустился в рейтинге дивизиона с первой на третью строчку. Кап сейчас располагается на седьмой позиции.

    В последнем бою он одолел техническим нокаутом Асу Алмабаева. До этого также финишировал представителя Бразилии Бруно Силву.

