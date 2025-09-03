Брэндон Ройвал подерется с Манелем Капом в декабре

Брэндон Ройвал Фото: globallookpress.com
Изначально их бой должен был состояться 28 июня. Однако тогда Манель снялся с поединка из-за травмы руки. Его на коротком уведомлении согласился заменить Джош Ван.
В итоге Ройвал потерпел поражение единогласным решением судей, после чего опустился в рейтинге дивизиона с первой на третью строчку. Кап сейчас располагается на седьмой позиции.
В последнем бою он одолел техническим нокаутом Асу Алмабаева. До этого также финишировал представителя Бразилии Бруно Силву.