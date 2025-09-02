ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ковингтон: Если Пимблетт откажется драться, дайте мне Бернса

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Гилберт Бернс Пэдди Пимблетт Хоакин Бакли
    Именитый ветеран UFC Колби Ковингтон хочет подраться с Пэдди Пимблеттом или Гилбертом Бернсом в своем следующем поединке.

    Колби Ковингтон (слева)
    Колби Ковингтон (слева)

    «Бой с Пэдди Пимблеттом мне очень интересен. В Майами он нес всякую чушь, болтал за кулисами. На днях в интервью он сказал, что, по словам его врача, у него была печеночная недостаточность из-за того, что он сбросил вес до 70 кг. Если это так, то поднимись на ступеньку выше. Дерись в полусреднем весе. Почему ты такой толстяк, Пэдди? Ты бездельник. Ты пустышка. Твой английский акцент и короткая стрижка — единственная причина, по которой люди тебя знают, так что давай, Пэдди, выходи на боя. Если я не могу заполучить бой Пэдди, то, может быть, дадите мне Гилберта Бернса»

    Ковингтон идет на серии из двух поражений подряд. В последнем бою он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли.

