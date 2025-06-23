Ответный бой Малыхина против Умара Кейна состоится 16 ноября

Бывший обладатель чемпионского пояса ONE в тяжелой весовой категориипроведет 16 ноября на турнире в Японии ответный поединок с

Их первое противостояние состоялось осенью прошлого года. Тогда Кейн сенсационно выиграл поединок раздельным решением судей и стал новым чемпионом ONE в тяжелом весе.

Для российского спортсмена то поражение было первым в профессиональной карьере. До этого Малыхин шел на серии из 14-ти выигранных поединков кряду в смешанных единоборствах.

Напомним, что Анатолий стал первым в истории ММА чемпионом в трех весовых категориях. Ему принадлежали титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом дивизионах.