Гамрот считает, что Пимблетту рано драться за пояс UFC в легком весе

Топовый боец UFC в легкой весовой категории, почемуне заслужил титульный бой в их дивизионе.

«Легкий вес — самый опасный и лучший дивизион. Каждый месяц что-то меняется, и я не удивлен, что Ислам поднялся в весе. Он победил всех в легком весе, поэтому хочет получить второй пояс

Что касается Пэдди Пимблетта, мне не нравится этот парень. Он слишком много говорит, и ему очень легко быть звездой в этом месте. Все думают, что он заслуживает боя за титул, но, в конце концов, это решение UFC, и они выбирают.

Если ему попадутся по-настоящему сильные соперники, ему придется нелегко. Думаю, я стал бы для него кошмаром. Я бы с удовольствием встретился с ним в октагоне, и в будущем, я думаю, это произойдет», — добавил Гамрот.