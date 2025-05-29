Тим Эллиот подерется с Кайем Асакурой на UFC 319

Именитый ветеран наилегчайшего веса UFCпроведет очередной поединок в промоушене против бывшего претендента на титул и экс-чемпиона RIZIN

Их поединок состоится в конце июня на турнире UFC 319 в одном карде с титульным противостоянием в среднем весе с участием Дрикуса Дю Плесси и Хамзата Чимаева.

Эллиот сейчас занимает десятую строчку в рейтинге. В последний раз он дрался 20 месяцев назад и тогда победил Су Мудаэрджи. Как и очередной соперник, Тим в прошлом доходил до статуса претендента в UFC.

Кай Асакура сейчас располагается на 15-й строчке в наилегчайшем дивизионе. В своем дебюте он дрался с Александре Пантожей за пояс и уступил ему сабмишном во втором раунде.