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    Тим Эллиот подерется с Кайем Асакурой на UFC 319

    Бои ММА UFC Алешандре Пантожа Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Именитый ветеран наилегчайшего веса UFC Тим Эллиот проведет очередной поединок в промоушене против бывшего претендента на титул и экс-чемпиона RIZIN Кая Асакуры.

    Кай Асакура
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    Кай Асакура

    Их поединок состоится в конце июня на турнире UFC 319 в одном карде с титульным противостоянием в среднем весе с участием Дрикуса Дю Плесси и Хамзата Чимаева.

    Эллиот сейчас занимает десятую строчку в рейтинге. В последний раз он дрался 20 месяцев назад и тогда победил Су Мудаэрджи. Как и очередной соперник, Тим в прошлом доходил до статуса претендента в UFC.

    Кай Асакура сейчас располагается на 15-й строчке в наилегчайшем дивизионе. В своем дебюте он дрался с Александре Пантожей за пояс и уступил ему сабмишном во втором раунде.

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