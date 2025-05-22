Бывший абсолютный чемпион Тейлор хочет провести трилогию с Кэттеролом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе заинтересован в третьем поединке против

«Я был готов выйти на третий бой, но им это было неинтересно, потому что они думали, что он получит титул чемпиона мира, но его победил Арнольд Барбоза. Теперь я иду своим путем. Я хочу стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Если бой состоится и будет достаточно интересным с точки зрения цифр, то я приму в нем участие, потому что один на один свести счеты было бы неплохо»

Первый поединок Тейлор выиграл у Кэттерола раздельным решением судей. Их реванш состоялся в прошлом году. Тогда Джек одержал победу по очкам, после чего уступил аналогичным образом Арнольду Барбозу.