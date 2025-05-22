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    Бывший абсолютный чемпион Тейлор хочет провести трилогию с Кэттеролом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Джош Тейлор заинтересован в третьем поединке против Джека Кэттерола.

    Джош Тейлор
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    Джош Тейлор

    «Я был готов выйти на третий бой, но им это было неинтересно, потому что они думали, что он получит титул чемпиона мира, но его победил Арнольд Барбоза. Теперь я иду своим путем. Я хочу стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Если бой состоится и будет достаточно интересным с точки зрения цифр, то я приму в нем участие, потому что один на один свести счеты было бы неплохо»

    Первый поединок Тейлор выиграл у Кэттерола раздельным решением судей. Их реванш состоялся в прошлом году. Тогда Джек одержал победу по очкам, после чего уступил аналогичным образом Арнольду Барбозу.

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