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    Имавов обратился к Борральо: Наберись терпения и жди своего титульного шанса

    Бои ММА UFC Нассурдин Имавов Кайо Борральо
    Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC Нассурдин Имавов рассказал, почему не хочет драться с Кайо Борральо.

    Нассурдин Имавов (справа)
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    Нассурдин Имавов (справа)

    «Кайо просто получит нокаут и будет спать. Тогда все скажут: это нормально, ведь, что он занял первое место рейтинге. Для меня нет смысла в этом поединке, и я никому не позволю управлять моей карьерой. Борральо точно ничего не теряет. Он выходит против № 1, получает поражение и все. Тогда фанаты скажут: это нормально, он выздоровеет и вернется сильнее. Так просто что жди своей очереди и своего титульного шанса. Мало-помалу в жизни нужно набираться терпения. Главное — это терпение»

    Ранее Борральо бросал вызов Имавову с целью определить главного претендента на титул в среднем весе. Сейчас Кайо занимает шестое место в рейтинге и идет в UFC на серии из восьми побед.

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