Имавов обратился к Борральо: Наберись терпения и жди своего титульного шанса

Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC рассказал , почему не хочет драться с

«Кайо просто получит нокаут и будет спать. Тогда все скажут: это нормально, ведь, что он занял первое место рейтинге. Для меня нет смысла в этом поединке, и я никому не позволю управлять моей карьерой. Борральо точно ничего не теряет. Он выходит против № 1, получает поражение и все. Тогда фанаты скажут: это нормально, он выздоровеет и вернется сильнее. Так просто что жди своей очереди и своего титульного шанса. Мало-помалу в жизни нужно набираться терпения. Главное — это терпение»

Ранее Борральо бросал вызов Имавову с целью определить главного претендента на титул в среднем весе. Сейчас Кайо занимает шестое место в рейтинге и идет в UFC на серии из восьми побед.