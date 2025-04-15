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    Волкановски, Пимблетт и Джин Силва улучшили положения в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Майкл Чендлер Сборная России Пэдди Пимблетт Никита Крылов
    UFC обновил рейтинги после завершения 314-го номерного турнира в Майами 13 апреля. Александр Волкановски, одолевший по очкам Диего Лопеса и ставший новым чемпионом в полулегком весе, поднялся с 11-й на девятую строчку в Р4Р.

    Александр Волкановски и Диего Лопес
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    Александр Волкановски и Диего Лопес

    Пэдди Пимблетт, благодаря выигрышу техническим нокаутом у Майкла Чендлера в третьем раунде, занял восьмую позицию в рейтинге легкого веса. Его соперник опустился на 12-ю строчку.

    Джин Силва расположился на 11-м месте в ростере полулегкого дивизиона. Бразилец одержал пятую досрочную победу подряд в UFC, одолев сабмишном Брайса Митчелла, который ввиду поражения покинул топ-15.

    Доминик Рейес вернулся в топ-10 в полутяжелом весе и занял восьмую строчку. Американец нокаутировал в первом раунде Никиту Крылова, опустившегося на 11-е место.

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