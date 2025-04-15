Брендан Шауб: Пэдди Пимблетт следующая мировая суперзвезда UFC

Именитый ветеран ММА, ныне спортивный аналитик и ведущий подкастовназвалпреемникоми следующей суперзвездой UFC.

«Я работал со многими парнями. Нет никого более привлекательного, более звездного, никого, кто бы привлекал к себе все внимание, как Пэдди Пимблетт. Единственный парень, который мог это делать, — Конор Макгрегор.

Я продолжаю говорить вам, ребята, что Пэдди самый близкий к нему человек по уровню хайпа и популярности. Другого Конора никогда не будет, а самый похожий на него человек — это Пэдди Пимблетт.

Люди уже говорят о нем: он на самом деле лучше, чем я думал. Да. Вы смотрите на него и понимаете, что этот парень соответствует всем требованиям. Пэдди Пимблетт следующая мировая суперзвезда UFC», — считает Шауб.