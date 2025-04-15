ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеАнгличанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала»
    Все новости спорта

    Брендан Шауб: Пэдди Пимблетт следующая мировая суперзвезда UFC

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Пэдди Пимблетт
    Именитый ветеран ММА, ныне спортивный аналитик и ведущий подкастов Брендан Шауб назвал Пэдди Пимблетта преемником Конора Макгрегора и следующей суперзвездой UFC.

    Пэдди Пимблетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пэдди Пимблетт

    «Я работал со многими парнями. Нет никого более привлекательного, более звездного, никого, кто бы привлекал к себе все внимание, как Пэдди Пимблетт. Единственный парень, который мог это делать, — Конор Макгрегор.

    Я продолжаю говорить вам, ребята, что Пэдди самый близкий к нему человек по уровню хайпа и популярности. Другого Конора никогда не будет, а самый похожий на него человек — это Пэдди Пимблетт.

    Люди уже говорят о нем: он на самом деле лучше, чем я думал. Да. Вы смотрите на него и понимаете, что этот парень соответствует всем требованиям. Пэдди Пимблетт следующая мировая суперзвезда UFC», — считает Шауб.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • «Авангард» вновь поведет в серии
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры