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    Уайлдер: Я заинтересован в бою с Нганну, мы сейчас ведем переговоры

    Бои ММА UFC PFL Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Франсис Нганну
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер подтвердил свой интерес к поединку с экс-обладателем титула UFC Фрэнсисом Нганну.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Мы уже дважды пытались договориться об этом поединке. Сейчас мы вновь ведем переговоры с командой Фрэнсиса. Я по-прежнему заинтересован в боксерском поединке с ним. Насколько мне известно, Нганну тоже. Наш бой обязательно состоится. Это лишь вопрос времени»

    Напомним, что Уайлдер ранее потерпел на профессиональном ринге два поражения подряд. В последнем поединке он уступил нокаутом Чжану Чжилэю.

    Нганну в последний раз дрался в октябре прошлого года. Тогда Фрэнсис в рамках турнира PFL финишировал в первом раунде Ренана Феррейру и стал новым чемпионом лиги в тяжелом весе.

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