Уайлдер: Я заинтересован в бою с Нганну, мы сейчас ведем переговоры

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC подтвердил свой интерес к поединку с экс-обладателем титула UFC

«Мы уже дважды пытались договориться об этом поединке. Сейчас мы вновь ведем переговоры с командой Фрэнсиса. Я по-прежнему заинтересован в боксерском поединке с ним. Насколько мне известно, Нганну тоже. Наш бой обязательно состоится. Это лишь вопрос времени»

Напомним, что Уайлдер ранее потерпел на профессиональном ринге два поражения подряд. В последнем поединке он уступил нокаутом Чжану Чжилэю.

Нганну в последний раз дрался в октябре прошлого года. Тогда Фрэнсис в рамках турнира PFL финишировал в первом раунде Ренана Феррейру и стал новым чемпионом лиги в тяжелом весе.