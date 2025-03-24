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    Анкалаев объяснил, почему Перейра достоин боя за пояс больше, чем Олберг

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Ян Блахович Алекс Перейра
    Чемпион полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев считает, что Алекс Перейра (бывший обладатель поясов в категориях до 84 и 93 кг) заслужил титульник больше Карлоса Олберга.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    «Карлос одержал важную победу над Блаховичем, проделал хорошую работу. Но мой следующий соперник — это Алекс Перейра. Он заслужил титульный бой больше, чем кто-либо другой в нашем дивизионе. Алекс просто на другом уровне в сравнении со всеми остальными»

    Карлос Олберг на прошедшем турнире в Лондоне одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем.

    Новозеландец идет на серии из шести выигранных поединков и занимает шестую строчку в рейтинге категории до 93 кг. Перейра возглавляет ростер полутяжеловесов. За 6 шесть последних боев Алекс проиграл только Анкалаеву.

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