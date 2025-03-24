Анкалаев объяснил, почему Перейра достоин боя за пояс больше, чем Олберг

Чемпион полутяжелого веса UFC считает , что(бывший обладатель поясов в категориях до 84 и 93 кг) заслужил титульник больше

«Карлос одержал важную победу над Блаховичем, проделал хорошую работу. Но мой следующий соперник — это Алекс Перейра. Он заслужил титульный бой больше, чем кто-либо другой в нашем дивизионе. Алекс просто на другом уровне в сравнении со всеми остальными»

Карлос Олберг на прошедшем турнире в Лондоне одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом полутяжелого веса Яном Блаховичем.

Новозеландец идет на серии из шести выигранных поединков и занимает шестую строчку в рейтинге категории до 93 кг. Перейра возглавляет ростер полутяжеловесов. За 6 шесть последних боев Алекс проиграл только Анкалаеву.