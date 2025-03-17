Дэвис об уходе Нганну из PFL: Это фейковые новости, у него есть бой по контракту

Глава PFL опроверг слухи об уходе из его организации действующего чемпиона в тяжелом весе, бывшего обладателя титула UFC в этом же дивизионе.

«Во всех этих слухах нет правды, это все фейковые новости. У Фрэнсиса есть, как минимум, еще один бой в PFL по действующему контракту. Кроме того, Нганну является долгосрочным деловым партнером в качестве председателя PFL Africa»

Нганну подписал контракт с PFL весной 2023 года после того, как ушел зимой из UFC, оставив титул в тяжелом дивизионе вакантным. Дебют Фрэнсиса в лиге Донна Дэвиса состоялся в октябре 2024-го.

Тогда камерунский боец одержал победу в первом раунде техническим нокаутом над Ренаном Феррейрой и стал новым чемпионом PFL в тяжелом весе.