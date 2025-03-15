Царукян о Пимблетте и Чендлере: Они оба не на моем уровне

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC рассказал , почему ему неинтересен бой сили

«Они оба не очень хороши, поэтому я не слежу за ними. В их очном бое шансы на победу 50 на 50. Но это просто хайповый бой. Я не смотрю их бои, потому что Чендлер и Пимблетт не на моем уровне. Я заинтересован в битвах с бойцами из топ-5. Я открыт для всех из первой пятерки. Я не хочу драться с кем-то из первой десятки, потому что я претендент номер один, и я должен бороться за титул»

Бой Пимблетта и Чендлера состоится на турнире в Лондоне 23 марта. Майкл сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкой весовой категории UFC. Его грядущий оппонент Пэдди Пимблетт идет 12-м.