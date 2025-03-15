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    Царукян о Пимблетте и Чендлере: Они оба не на моем уровне

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян рассказал, почему ему неинтересен бой с Пэдди Пимблеттом или Майклом Чендлером.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Они оба не очень хороши, поэтому я не слежу за ними. В их очном бое шансы на победу 50 на 50. Но это просто хайповый бой. Я не смотрю их бои, потому что Чендлер и Пимблетт не на моем уровне. Я заинтересован в битвах с бойцами из топ-5. Я открыт для всех из первой пятерки. Я не хочу драться с кем-то из первой десятки, потому что я претендент номер один, и я должен бороться за титул»

    Бой Пимблетта и Чендлера состоится на турнире в Лондоне 23 марта. Майкл сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкой весовой категории UFC. Его грядущий оппонент Пэдди Пимблетт идет 12-м.

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