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    Бо Никал: Усталость погубит Чимаева в бою со мной

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Бо Никал
    Восходящая звезда среднего дивизиона UFC Бо Никал уверен в своей победе в очном поединке над третьим номером рейтинга их категории Хамзатом Чимаевым.

    Бо Никал
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    Бо Никал

    «Трудно сказать, на каком он уровне. Я думаю, что он хорош, у него есть навыки, но самое главное, что его погубит, особенно в бою со мной, — это усталость. Ты потеряешь энергию, а я буду набирать ее по ходу боя. Тебе придется бороться со мной. Я одолею тебя. Может, я не буду удерживать тебя на земле вечно, но я могу продержать тебя там некоторое время. И чем дольше будет длиться бой, тем хуже Чимаев будет выглядеть в нем»

    Бо Никал в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все 7 боев в ММА. В последнем поединке он одолел единогласным решением Пола Крейга.

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