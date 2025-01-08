Бо Никал: Усталость погубит Чимаева в бою со мной

Восходящая звезда среднего дивизиона UFC уверен в своей победе в очном поединке над третьим номером рейтинга их категории

«Трудно сказать, на каком он уровне. Я думаю, что он хорош, у него есть навыки, но самое главное, что его погубит, особенно в бою со мной, — это усталость. Ты потеряешь энергию, а я буду набирать ее по ходу боя. Тебе придется бороться со мной. Я одолею тебя. Может, я не буду удерживать тебя на земле вечно, но я могу продержать тебя там некоторое время. И чем дольше будет длиться бой, тем хуже Чимаев будет выглядеть в нем»

Бо Никал в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все 7 боев в ММА. В последнем поединке он одолел единогласным решением Пола Крейга.