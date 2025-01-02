Кори Андерсон: Немков найдет способ сняться с третьего боя со мной

Чемпион Bellator в полутяжелом весе уверен , чтонайдет способ сняться с третьего боя против него и поединок не состоится.

«Скорее всего, он никогда больше не воспользуется возможностью сразиться со мной. Во-первых, Немков знал, что я хочу этого боя, так что это его вина. Думаю, он просто завершит свой контракт на высокой ноте. Мы никогда не проведем трилогию. У меня нет шансов снова победить его. Во-вторых, я просто чувствую, что, если так будет продолжаться, он найдет другой способ выйти из ситуации и сняться с боя со мной»

Первый бой Андерсона и Немкова был признан несостоявшимся из-за столкновения головами друг с другом. В реванше Вадим одержал победу единогласным решением.