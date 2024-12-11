Фундора рассказал, почему ему интересен бой со Спенсом

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO объяснил , почему хочет провести защиту пояса именно против

«Этот бой будет следующим для нас. Но я не буду называть дату, потому что обычно люди публикуют ее в социальных сетях или в интервью, говоря, что я это сказал, а потом называют меня лжецом, так что я просто оставлю это на усмотрение промоутера.

Но Спенс должен быть следующим. У него всего одно поражение. Нет причин сомневаться в нем. Эррол долгое время был чемпионом. Он пару раз защищал титул IBF, дрался с Шоном Портером и Йорденисом Угасом.

Я не знаю, почему люди не замечают его. Мы видим того же Спенса, что и всегда, и я думаю, что все должны ожидать от него хорошего бокса», — добавил Фундора.