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    Стал известен полный список боев карда, который возглавят Бетербиев и Бивол

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Каллум Смит Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Шакур Стивенсон
    Стал известен полный список боев боксерского карда 22 февраля в Саудовской Аравии в Эр-Эрияде:

    Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
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    Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

    1. В главном событии вечера пройдет реванш за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

    2. Обладатель титула IBF в тяжелом весе Дэниель Дюбуа будет защищать свой пояс против Джозефа Паркера.

    3. Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон встретится с Флойдом Шофилдом.

    4. Карлос Адамес будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе в бою с Хамзой Шираза.

    5. Временный титул WBC в полусреднем весе будет оспариваться между Верджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым.

    6. 41-летний Чжилей Чжан встретится в поединке с Агитом Кабайелем за временный титул WBC в тяжелом весе.

    7. Джошуа Буатси будет защищать временный титул WBO в полутяжелом весе против Каллума Смита.

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