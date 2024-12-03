Стал известен полный список боев карда, который возглавят Бетербиев и Бивол

Стал известен полный список боев боксерского карда 22 февраля в Саудовской Аравии в Эр-Эрияде:

1. В главном событии вечера пройдет реванш за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

2. Обладатель титула IBF в тяжелом весе Дэниель Дюбуа будет защищать свой пояс против Джозефа Паркера.

3. Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон встретится с Флойдом Шофилдом.

4. Карлос Адамес будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе в бою с Хамзой Шираза.

5. Временный титул WBC в полусреднем весе будет оспариваться между Верджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым.

6. 41-летний Чжилей Чжан встретится в поединке с Агитом Кабайелем за временный титул WBC в тяжелом весе.

7. Джошуа Буатси будет защищать временный титул WBO в полутяжелом весе против Каллума Смита.