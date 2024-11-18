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    Стали известны гонорары Джонса и Миочича на UFC 309

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Джон Джонс
    Джон Джонс занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых бойцов прошедшего турнира UFC 309 в Нью-Йорке. За победу над Миочичем чемпион тяжелого веса получил 15,2 млн долларов.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    Стипе, несмотря на поражение, заработал 3,52 млн, что превышает гонорары остальных участников турнира более, чем в 2 раза.

    Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Чарльз Оливейра удостоился 1,66 млн, а его соперник Майкл Чендлер, потерпевший поражение единогласным решением судей получил 1,42 млн долларов.

    Закрыл топ-5 самых высоких гонораров прошедшего ивента ветеран и рекордсмен промоушена по количеству побед Джим Миллер, чей доход за выигрыш сабмишном против Дэймона Джексона составил 471 тысячу долларов.

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