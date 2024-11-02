Джо Роган о Топурии: У него нет недостатков и слабых мест

Спортивный комментатор назвал действующего чемпиона UFC в полулегком весеидеальным бойцом ММА без слабых мест.

«Илия невероятно быстр. Он совсем не медленный. У него нет никаких недостатков. У него нет никаких слабых мест. В этом-то и дело. Вот почему я говорю, что он — новая вершина ММА. Есть люди, которые считают его лучшим бойцом в своем весе.

В интернете много дискуссий на эту тему. Это немного преждевременно, особенно с учетом того, что Джон Джонс все еще там, и есть другие элитные бойцы — Ислам Махачев, например. Есть реальные аргументы в пользу того, что Илия лучший в своем весе. Но Илия может быть лучшим во всем ММА»

Топурия в смешанных единоборствах выиграл все 16 поединков. В последнем из них он нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя.