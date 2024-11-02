2-й таймНьюкасл — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн
  • 17:08
    • «Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
  • 13:38
    • Шнайдер обыграла Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Джо Роган о Топурии: У него нет недостатков и слабых мест

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Сборная России Ислам Махачев Джон Джонс
    Спортивный комментатор Джо Роган назвал действующего чемпиона UFC в полулегком весе Илию Топурию идеальным бойцом ММА без слабых мест.

    Илия Топурия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия

    «Илия невероятно быстр. Он совсем не медленный. У него нет никаких недостатков. У него нет никаких слабых мест. В этом-то и дело. Вот почему я говорю, что он — новая вершина ММА. Есть люди, которые считают его лучшим бойцом в своем весе.

    В интернете много дискуссий на эту тему. Это немного преждевременно, особенно с учетом того, что Джон Джонс все еще там, и есть другие элитные бойцы — Ислам Махачев, например. Есть реальные аргументы в пользу того, что Илия лучший в своем весе. Но Илия может быть лучшим во всем ММА»

    Топурия в смешанных единоборствах выиграл все 16 поединков. В последнем из них он нокаутировал в третьем раунде Макса Холлоуэя.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Унион» даст бой «Баварии»
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Голевую феерию ждать не стоит
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры