Холлоуэй готов закончить трилогию с Порье в легком весе

Бывший чемпион UFC в полулегком дивизионенамекнул, что поднимется в легкий вес после проигрышав титульном поединке (поражение нокаутом в третьем раунде).

Своим потенциальным соперником «Благословенный» видит экс-обладателя временного пояса в категории до 70,3 кг Дастина Порье, с которым он ранее дрался уже дважды.

Холлоуэй проиграл оба поединка. Первый из них Дастин выиграл удушающим приемом, а в реванш взял верх единогласным решением судей.

О завершении трилогии с Порье Макс заявил на пресс-конференции по окончании прошедшего турнира в Абу-Даби. Холлоуэй выступает в UFC уже на протяжении 12-ти лет. На его счету 26 побед и 8 поражений в ММА.