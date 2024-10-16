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    Дана Уайт анонсировал изменения в рейтинговой системе UFC

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время изменится система рейтингов в промоушене впервые за 11 лет.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Я просто не могу смириться с некомпетентностью. Я просто больше не могу этого выносить. Это сводит меня с ума. Я не могу позволить людям, которые, как я верю, не знают, о чем говорят, больше иметь дело с рейтингами. Я должен найти решение все изменить. Завтра у меня встреча с группой людей, которые придут ко мне и скажут, что у них есть решение этой проблемы. СМИ больше не будут контролировать рейтинги в UFC»

    Во вторник генеральный директор UFC выразил свое разочарование позицией Халила Раунтри на восьмом месте в рейтинге в полутяжелом весе.

    Но Уайта также беспокоит застой Ренато Мойкано после доминирующей победы над Бенуа Сен-Дени в сентябре.

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