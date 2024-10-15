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    Опетая: Я на сцене только пару лет, а имя Цзю — имя двух поколений

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Костя Цзю
    Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая рассказал о том, как Тим Цзю влияет на популяризацию их вида спорта в Австралии.

    Тим Цзю
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    Тим Цзю

    «Тим отличный боец. Я видел, как он молодым поднимался по рейтингам, мы оба раньше выступали за команды Нового Южного Уэльса, вплоть до подросткового возраста, так что я видел его тяжелую работу. Я знаю, что это долгий процесс, и он заслуживает возможность продать бой громкий в Австралии. Я на сцене только пару лет, а имя Цзю — это имя двух поколений. Это хорошо для австралийского бокса, это дает шанс другим австралийцам видеть большие бои. Все это позитивно»

    Напомним, что Тим Цзю, будучи боксером российского происхождения, всю свою профессиональную карьеру провел в Австралии. В эти выходные он подерется за титул IBF в первом среднем весе с Бахрамом Муртазалиевым.

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