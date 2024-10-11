Джейк Пол: В ММА Перейра оторвет мне голову, но в боксе я одолею его

Популярный американский блогер с лицензией профессионального боксера уверен в победе над чемпионом UFC в полутяжелом весев поединке на ринге.

«Раунтри на самом деле показал, что у него не очень высокая результативность. Алекс не любит наносить удары по корпусу. В ММА Перейра оторвал бы мне голову. Но бокс — это совершенно другой вид спорта. Тот бой показал мне, что Алекс Перейра великолепен. Но я знаю, что одолею его в боксерском поединке, и я хочу, чтобы это произошло. На него сказывается давление. Если Алекс сможет найти способ расторгнуть контракт с UFC, как это сделал Нейт Диас, то, в конце концов, мы с ним сможем поговорить о нашем бое»

Перейра в предыдущем поединке нокаутировал Халила Раунтри и защитил титул. В UFC Алекс идет на серии из четырех побед подряд.