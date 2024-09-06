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    Эдгар Берланга: «Канело» — легенда, но в боях ошибаются даже великие

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Претендент на 3 титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Эдгар Берланга заявил, что заставит «Канело» ошибаться и одержит над ним победу.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Он легенда. Он сражался с лучшими. Поэтому мы должны минимизировать наши ошибки. Но великие тоже совершают ошибки. Он тоже может оступиться. Тем более, что я очень опасен. Также опасен, как и "Канело". В боксе мы все сводим к минимуму ошибок, которые могут произойти 14 сентября. Для меня это большая удача. Это шанс всей жизни, за который я должен ухватиться. И я иду за ним»

    Сауль Альварес и Эдгар Берланга проведут поединок в Лас-Вегасе во втором среднем весе 14 сентября. На кону будут стоять 3 титула, принадлежащие «Канело». К очередной защите Альварес подходит после победы по очкам над Хайме Мунгией.

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