Двалишвили: Тренер О’Мэлли заслуживает, чтобы его ударили по лицу

Претендент на титул UFC в легчайшем весе рассказал о конфликте с, тренером действующего чемпиона их дивизиона

«Тим, конечно, заслуживает того, чтобы его ударили по лицу. Но я и Шон О'Мэлли собираемся драться в клетке по правилам UFC, и мы собираемся драться за пояс UFC. Дело сделано. Я не собираюсь разговаривать с Тимом, потому что он не заслуживает разговора. Он заслуживает только пощечины. Он и слишком много болтает. Уэлч уже проявил неуважение ко мне, он уже проявил неуважение к моей команде, он уже проявил неуважение к ММА»

Бой О’Мэлли и Двалишвили состоится на турнире UFC 306. К данному противостоянию Мераб подходит в статусе первого номера рейтинга на серии из десяти побед кряду.