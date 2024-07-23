О’Мэлли: У Макгрегора плохое кардио, смешные движения и он слаб психологически

Чемпион UFC в легчайшем весе, назвав его слабым и психологическим неустойчивым бойцом.

«Зрелищность — да, но навыки — нет. У него действительно хорошая левая рука. При этом у него ужасное кардио и смешные движения. Конор в меру атлетичен, но психически слабый. Он нуждается в реабилитации. Скучаю по старому Конору. Но я все равно твой фанат. На самом деле, мне все равно, что у него счет 1-4 в последних пяти боях, ведь я все еще рад наблюдать за ним. Надеюсь, палец на ноге заживет»

Макгрегор должен был драться на UFC 303 против Майкла Чендлера в полусреднем весе, но его поединок отменился из-за травмы пальца на ноге. Пока что о сроках возвращения Конора в октагон ничего неизвестно.