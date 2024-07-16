Жорж Сен-Пьер вошел в 100 лучших спортсменов 21-го века по версии ESPN

Авторитетное спортивное Издание ESPN включило экс-чемпиона UFC в двух весовых категорияхв 100 лучших спортсменов 21-го века.

Канадский боец является рекордсменом промоушена Даны Уайта по количеству защит титула в полусреднем весе. Сен-Пьер в данном дивизионе 9 раз кряду отстоял пояс.

Свой последний поединок он проводил 4 ноября 2017 года против Майкла Биспинга. Тогда Жорж одержал досрочную победу удушающим приемом в третьем раунде и стал чемпионом в среднем весе.

Закончил свои выступления в UFC Сен-Пьер на серии из 13-ти выигранных поединков в лиге кряду. Всего в активе канадского бойца 26 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.