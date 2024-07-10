«Канело» может подраться в сентябре с Крисом Юбенком

Профессиональный боксер, бывший обладатель регулярного титула по версии WBA в среднем весе, является потенциальным соперником для

Сауль Альварес на данный момент абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе. В предыдущем своем поединке он одолел соотечественника из Мексики Хайме Мунгию по очкам.

«Канело» планирует провести свой следующий бой в сентябре. Юбенк, выступающий на одну категорию ниже, уже дал согласие на данный поединок.

Крис в последний раз дрался с Лиамом Смитом осенью прошлого года. Тогда он одержал победу нокаутом в десятом раунде. Всего у Юбенка 33 выигрыша и 3 поражения в карьере.