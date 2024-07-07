Джейкобс: «Канело» убегает от Бенавидеса, потому что боится проиграть

Дэвид Бенавидес (слева) Фото: globallookpress.com
«Я действительно думаю, что он убегает от Бенавидеса, потому что боится проиграть. Сауль рассматривает все за и против, и вы сами посмотрите на то, в чем Бенавидес лучше "Канело": скорость, мощь, атлетизм. По моему мнению, Бенавидес победит его, и, Альварес, вероятно, тоже это знает. Я желаю каждому бойцу удачи. Пусть победит лучший боец. Я не знаю, чем это закончится, но они оба хороши»
Альварес сейчас абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе. Дэвиду Бенавидесу принадлежит временный титул по версии WBC в этой категории и также в полутяжелом весе.